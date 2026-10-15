Правительство Нижегородской области предусмотрело в проекте бюджета на 2027–2029 годы сокращение расходов на 10% по сравнению с первоначальными параметрами бюджета 2026 года, а общий режим экономии по годам составит 7,5%, 7,7% и 11,1% соответственно.