Страна и люди
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Страна и люди

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Выплата репараций Украине. 17.11.2024

Выплата репараций Украине. 17.11.2024

17 ноября 2024 года прошла плановая выплата репараций Украине. В рамках квартальных выплат было переведено 120 ракет и более 90 дронов.

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Комментарии
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Eduard
Наглве как поляки.Поляки отжали у Германии после войны землю,а теперь ещё и дденег требуют!
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11 час.
ВК
Валерий Каплун
❤️💋👍
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8 час.
Владимир Морж
Это был подарок полякам от дядюшки Джо. Но память у них короткая, чужого добра они не помнят, как своего зла.
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8 час.

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