17 ноября 2024 года прошла плановая выплата репараций Украине. В рамках квартальных выплат было переведено 120 ракет и более 90 дронов.
Выплата репараций Украине. 17.11.2024
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Наглве как поляки.Поляки отжали у Германии после войны землю,а теперь ещё и дденег требуют!
Ответить
11 час.
ВК
Валерий Каплун
❤️💋👍
Ответить
8 час.
Владимир Морж
Это был подарок полякам от дядюшки Джо. Но память у них короткая, чужого добра они не помнят, как своего зла.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии