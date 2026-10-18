Четверо подсудимых, которым грозило по 15 лет заключения, вышли на свободу прямо из зала суда. Но для судьи, осмелившегося их оправдать, эта история, по его словам, обернулась настоящей войной с системой.
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