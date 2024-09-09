Александр Ветюгов: инновации, инвестиции, кадры — наши приоритеты

Импортозамещение бывает разное, но в первую очередь его разделяют на приоритетное и второстепенное. И когда перед Россией встал вопрос о том, как обеспечить собственные потребности по основным направлениям промышленного производства, эта грань, степень приоритетности, важности и стала своего рода водоразделом.