Сколько человек зарегистрировано в системе предоставления убежища Республики Молдова

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) представляет еженедельно обновляемую статистику по документированию граждан Украины на территории Республики Молдова: временная защита, система убежища, вид на жительство и получение гражданства Республики Молдова, отмечает Noi.
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