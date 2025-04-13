В Приморье не менее 1 тыс. домов остались без электричества из-за ветра

В результате сильного ветра, скорость которого достигала 30 м/с, в Находке, Партизанске, Большом Камне, а также в Хасанском и Красноармейском районах Приморского края произошли аварии на объектах электроэнергетики.
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