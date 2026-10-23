Последнее пророчество Ванги: что случится с Россией в сентябре 2026-го? Ванга, слепая женщина из болгарского Петрича, оставила пророчество о тихой смене верховной власти в России точным сроком, сентябрь 2026-й года, тот самый месяц, неделя которого уже почти закончилась.
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Спасибо за статью. Её содержание подтверждает моё многолетнее внутреннее убеждение, что "всё будет хорошо" и мы все, славяне, русские и другие народы, населяющие огромную Россию, родились и живём на своём, правильном месте.
Спасибо автору! Надеюсь Ванга права
Сейчас уже конец октября 2026 года.
Купила книгу про Вангу давно ,еще в конце 90х. Там не вся инф. .что в посте и на этом спасибо. Она конечно же не была шарлатанкой и сила ее не была от темной стороны ,как священники считали. Сейчас очень много придумывают конспирологии от ее имени и спасибо автору .что он не стал этим грешить. Намеки на восьмерку и девятый мес . ,как переломный могут иметь место. Посмотрим. В чудеса не верю и чему быть . того не миновать.
будет всё