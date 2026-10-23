Последнее пророчество Ванги: что случится с Россией в сентябре 2026-го? Ванга, слепая женщина из болгарского Петрича, оставила пророчество о тихой смене верховной власти в России точным сроком, сентябрь 2026-й года, тот самый месяц, неделя которого уже почти закончилась.