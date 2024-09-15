Врач Чистик посоветовала есть больше орехов и овощей осенью

Осенью многие могут сталкиваться с сезонной апатией, ухудшением настроения и даже циклонической депрессией, что может сказываться на работе иммунитета, предупредила в беседе с RT врач Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
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