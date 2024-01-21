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Идеи обустройства «умной» кладовой: фотопримеры

Идеи обустройства «умной» кладовой: фотопримеры

Кладовая — вместительное хранилище продуктов, мелкой бытовой техники, посуды и утвари. Красивым интерьером она похвастаться не может, владельцам важнее организовать систему хранения.

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