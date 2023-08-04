Отсрочка в 400 лет окончена. Колесо Истории раздавит западный мир. Андрей Фурсов

И даже, я бы добавил - ПИПЕЦ!! Особенно если взять в расчёт ЛГБТ-"мораль".

СК

Степан Капуста

Считаю Андрея Фурсова величайшим геополитическим аналитиком современности. Он не пророчествует, не предсказывает, - он показывает тенденции и обозначает будущие перемены. Чем слушать по ТВ пустые толковища разных экспертов и аналитиков вокруг да около происходящего сегодня, полезнее с его помощью заглянуть в будущее. Не того ли хочет каждый думающий о будущем своей страны и своих детей.