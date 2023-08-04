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Отсрочка в 400 лет окончена. Колесо Истории раздавит западный мир. Андрей Фурсов

Отсрочка в 400 лет окончена. Колесо Истории раздавит западный мир. Андрей Фурсов

Где-то между 10 и 12 тысячелетиями назад, преграда в Атлантическом океане для Гольфстрима исчезла, и Гольфстрим пошёл в Западную Европу.

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Комментарии
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Ирина Черных
С какой стороны ни посмотри, все равно западной культуре, основанной на лжи, унижениях, войнах и огораблениях приходит конец.
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14 час.
Юрий Золотарев
И даже, я бы добавил - ПИПЕЦ!! Особенно если взять в расчёт ЛГБТ-&quot;мораль&quot;.
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10 час.
СК
Степан Капуста
Считаю Андрея Фурсова величайшим геополитическим аналитиком современности. Он не пророчествует, не предсказывает, - он показывает тенденции и обозначает будущие перемены. Чем слушать по ТВ пустые толковища разных экспертов и аналитиков вокруг да около происходящего сегодня, полезнее с его помощью заглянуть в будущее. Не того ли хочет каждый думающий о будущем своей страны и своих детей.
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9 час.

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