Отстранят ли Италию от международных футбольных турниров? Всё зависит от итальянского правительства...

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут отстранить итальянские клубы от участия в международных турнирах из-за внесения изменений в спортивное законодательство страны.
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