«Реал» проиграл, Мбаппе не забил 2-й пенальти подряд, «Арсенал» справился с «МЮ», победа «Сити» и осечка «Ливерпуля», 17 игроков СКА в составе «России 25», протест Мазрауи и другие новости

сергей озеров

Так же думаю,если основой играть,упираться не нужно,если скамейкой,то должны попотеть. Так то основу надо беречь,впереди все матчи важные,взять золото нам не дадут,а серебро или бронзу реально можно зацепить,хотя и в этом вопросе,есть большие сомнения,админресурс традиционно подключится, дабы не радовать болельщиков КБ.