«Реал» проиграл, Мбаппе не забил 2-й пенальти подряд, «Арсенал» справился с «МЮ», победа «Сити» и осечка «Ливерпуля», 17 игроков СКА в составе «России 25», протест Мазрауи и другие новости

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Комментарии
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сергей озеров
Так же думаю,если основой играть,упираться не нужно,если скамейкой,то должны попотеть. Так то основу надо беречь,впереди все матчи важные,взять золото нам не дадут,а серебро или бронзу реально можно зацепить,хотя и в этом вопросе,есть большие сомнения,админресурс традиционно подключится, дабы не радовать болельщиков КБ.
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16 час.
КУАТ
Обычный предсезонный турнир.
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10 час.
Лена Мисько
и упираться незачем, да и этот Кубок как черная метка )) потренируемся, своруем Промеса и домой )) я считаю отличный план )
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4 час.

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