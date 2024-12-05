«Реал» проиграл, Мбаппе не забил 2-й пенальти подряд, «Арсенал» справился с «МЮ», победа «Сити» и осечка «Ливерпуля», 17 игроков СКА в составе «России 25», протест Мазрауи и другие новости

1. «Реал» уступил «Атлетику» на выезде в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги – 1:2! Гурусета забил после ошибки Вальверде, Мбаппе вновь не реализовал пенальти, а у Беллингема гол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Россия вне ЧМ-2026, «Динамо» прошло «Локомотив» в Кубке, первая победа «МЮ» при Амориме, допинг у Швентек, новое поражение СКА, скандал с тренером в МХЛ и другие новости
- У Лички и Слишковича проблемы, «Краснодар» и «Локо» на грани. 17-й тур РПЛ интригует
- «Спартак» вынес «Краснодар», «Ливерпуль» сделал «Сити», «Зенит» проиграл «Крыльям», пальцы Пепа, Ферстаппен взял Гран-при Катара и другие новости
Свежие комментарии