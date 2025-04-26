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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аверина о свадьбе с Соловьевым: «Что такое любовь, я поняла, когда встретила Диму»

Гимнастка и фигурист планируют сыграть свадьбу 7 июля в Москве. «Что такое любовь, я поняла, когда встретила Диму.

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