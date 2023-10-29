Что делать наследнику, который не знал о долгах наследодателя? adminНаследство может стать проблемой для наследника, если после вступления в права выяснится, что у наследодателя образовались прижизненные долги.
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