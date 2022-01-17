Царьград

1 799 подписчиков

В Сочи туриста едва не убило слетевшей с горы лыжей

В Сочи туриста едва не убило слетевшей с горы лыжей

Сноубордист едва не погиб от попадания в голову лыжи, слетевшей с горы на "Розе Хутор" 16 января. На кадрах из соцсетей видно, как отстегнувшаяся планка на большой скорости скатилась по склону и попала прямо в затылок туристу, сидящему на снегу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх