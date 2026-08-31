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Царьград

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Лихачев: Росатом обеспечит ремонт линии "Ферросплавная" на неделе

Лихачев: Росатом обеспечит ремонт линии "Ферросплавная" на неделе

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о взаимодействии с Министерством обороны, Росгвардией и МИДом для установления режима тишины, необходимого для ремонта линии "Ферросплавная", отключенной 20 августа из-за повреждения.

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