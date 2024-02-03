Страна и люди
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Страна и люди

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Французские военные пришли к выводу, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot

Французские военные пришли к выводу, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot

Западные военные эксперты, включая французских военных, заключили, что Ил-76, сбитый в Белгородской области, сбили из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, принадлежавшего Вооруженным силам Украины.

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