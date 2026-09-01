Путин заявил, что перемирие между Ираном и США оказалось слишком хрупким

Соглашение о прекращении огня, которое в июне заключили Иран и США, оказалось «слишком хрупким». Об этом заявил президент России Владимир Путин в начале встречи со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом «на полях» саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает «Интерфакс».