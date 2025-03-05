Киев в 2024 году предложил Москве зерновую сделку, но получил отказ

В ноябре прошлого года Украина при посредничестве Турции представила России инициативу, напоминающую ранее действовавшее соглашение по экспорту зерна, однако Москва отвергла ее из-за несбалансированности условий.
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