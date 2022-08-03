«Расхорохорился старлей, пальцы веером!»

Президент Российской Федерации Владимир Путин: «Что касается отношений бизнеса и правоохранительных структур, логика наших действий заключается в следующем — это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотребления правом, для давления на бизнес, последовательное очищение правоохранительных структур и судебной системы от недобросовестных лиц».
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