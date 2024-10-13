За рулем
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За рулем

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Свежие комментарии

  • Boris Max
    Цена где...Мощность этого вн...
  • Владимир Пятицкий
    ну и на хрена такой авто,не выезжай протри ,китайское гавноВот несколько сов...
  • А Кудасов
    Самое то что бы в магазин на противоположной стороне улицы или в театр когда придёт охота прошвырнуться. А в остально...Мощность этого вн...

Мощность этого внедорожника 1005 л.с., и он спокойно обгоняет Lamborghini!

Мощность этого внедорожника 1005 л.с., и он спокойно обгоняет Lamborghini!

Мир высокопроизводительных автомобилей постоянно удивляет. И если обычно мы ожидаем невероятной мощи от сверхлегких суперкаров, то тюнинг-ателье Hennessey представило нечто поистине революционное: Cadillac Escalade-V H1000 – внедорожник, способный посоревноваться с настоящими монстрами скорости.

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Комментарии
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А Кудасов
Самое то что бы в магазин на противоположной стороне улицы или в театр когда придёт охота прошвырнуться. А в остальное время ходить вокруг хлопая себя по ляжкам и произносить &quot;Вах-вах&quot;.
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16 час.
Boris Max
Цена где...
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6 час.

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