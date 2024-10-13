Мощность этого внедорожника 1005 л.с., и он спокойно обгоняет Lamborghini!

Мир высокопроизводительных автомобилей постоянно удивляет. И если обычно мы ожидаем невероятной мощи от сверхлегких суперкаров, то тюнинг-ателье Hennessey представило нечто поистине революционное: Cadillac Escalade-V H1000 – внедорожник, способный посоревноваться с настоящими монстрами скорости.
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