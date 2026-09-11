Бугаев: детсадам нужны игрушки, созданные на основе традиционных ценностей

В детские сады должны попадать игрушки, созданные отечественными производителями с учетом традиционных духовно-нравственных ценностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер-министр Э...
- Путин: в России р...
- ВА Пассажир в Турции...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым