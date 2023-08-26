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Логан Пол: «KSI жестче Флойда. Он просто зверь, который хочет тебя убить на ринге»

«Мой самый жесткий соперник? Я дрался с KSI и Флойдом Мейвезером? Честно говоря, с KSI труднее. Это было жестко.

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