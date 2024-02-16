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Пишут, что командующего Черноморским флотом сняли с должности

Пишут, что командующего Черноморским флотом сняли с должности

Различные ресурсы сообщили о снятии командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова с занимаемой должности.

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Комментарии
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d
demyr150648
Вот когда будут понятны конечные цели военных действий, тогда можно о чем-то говорить! Комфлота виноват будет всегда, наверное и поделом! Но держать флот в радиусе действия морских беспилотников, которые уничтожать с высокой вероятностью мы пока не можем, нельзя. Утопят последовательно или параллельно весь ЧФ. Не будет Хохляндии - Болгария, Турция и мерзкая Румыния не хуже хохлов- запустят те же беспилотники. Угроза постоянна. Тогда либо вытаскивать корабли на берег, либо признавать законными целями вооруженные силы и инфраструктуру стран, запускающих беспилотники. Мы уверены, что бдк &quot;Кунников&quot; утопили хохлы, а может братушки или великие потомки римских легионеров, или янычар?  А вот они полностью уверены, что всем им ничего не будет. Так что комфлота виноват, но картина безрадостная. Может быть он и что-то в верхах и вещал, но не докричался. И даже берега Новороссии не в наших руках!
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10 час.
Лариса Фомичева
Давно пора было.А то вон сколь медалей себе навесил,сцука.А сколько уже кораблей потоплено? Включая и флагман Черноморского флота крейсер &quot;Москва&quot;.При Сталине уже давно бы валялся с дыркой в затылке.И заслуженно.А то у них всегда виноваты во всём младшие,а сами они всегда ни при делах-дуню свою дрочили по штабам.Или денюшку по оффшорам ховали.
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10 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Таких не снимать, а по закону военного времени расстреливать нужно, сколько флота погубил, а людей?
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7 час.

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