Интервьюеру Путина грозит суд в Германии

Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который брал интервью у Президента РФ Владимира Путина в 2016 году, грозит судебное разбирательство в Германии из-за сообщений о гонорарах из России, передает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.
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