Интервьюеру Путина грозит суд в Германии

Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который брал интервью у Президента РФ Владимира Путина в 2016 году, грозит судебное разбирательство в Германии из-за сообщений о гонорарах из России, передает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.