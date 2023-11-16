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Парламентская газета

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Интервьюеру Путина грозит суд в Германии

Интервьюеру Путина грозит суд в Германии

Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который брал интервью у Президента РФ Владимира Путина в 2016 году, грозит судебное разбирательство в Германии из-за сообщений о гонорарах из России, передает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

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