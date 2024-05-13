⚡️Пятеро агентов СБУ осуждены в Крыму на сроки до 16 лет за передачу украинским спецслужбам данных о российских войсках в зоне СВО ЦОС ФСБ РФ.
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⚡️Пятеро агентов СБУ осуждены в Крыму на сроки до 16 лет за передачу украинским спецслужбам данных о российских войсках в зоне СВО ЦОС ФСБ РФ.