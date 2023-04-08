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Медведев заявил, что Украина никому не нужна, поэтому в будущем ее не будет на планете

Медведев заявил, что Украина никому не нужна, поэтому в будущем ее не будет на планете

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украина никому не нужна, вследствие чего страна она исчезнет – в будущем ее не будет на планете.

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