Итальянский Eurofighter F-2000 попал под удар на саудовской авиабазе Эт-Таиф

Глава оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто сообщил, что при атаке на саудовскую авиабазу Эт-Таиф в ночь на четверг пострадал итальянский истребитель Eurofighter F-2000.
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