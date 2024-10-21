Спорткомплекс «Алтайский» в Гольянове готов на 85%

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Алтайский» на востоке столицы готов на 85%. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.