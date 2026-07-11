Зеленский признал нарушение: склад с оружием в Вишневом находился у жилых домов

Зеленский признал, что склад с оружием под Киевом находился в жилой зоне.Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращении признал, что склад с оружием, который взорвался в городе Вишневое Киевской области, был расположен в непосредственной близости от жилой застройки.