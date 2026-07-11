Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 534 подписчика

Зеленский признал нарушение: склад с оружием в Вишневом находился у жилых домов

Зеленский признал нарушение: склад с оружием в Вишневом находился у жилых домов

Зеленский признал, что склад с оружием под Киевом находился в жилой зоне.Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращении признал, что склад с оружием, который взорвался в городе Вишневое Киевской области, был расположен в непосредственной близости от жилой застройки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии