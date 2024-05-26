Андрей Малахов в шоке, от того, как зарабатывает молодежь

Телеведущий Андрей Малахов поднял тему легких денег у современной молодежи. По словам телеведущего, современное поколение молодых людей берет пример со звезд соцсетей и желает быстрого карьерного взлета, не утруждая себя образованием.
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