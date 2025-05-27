Александр Панайотов сделал себе пластику, исправив себе лицом

Певец Александр Панайотов уделяет много внимания своей внешности. В начале карьеры артист имел склонность к полноте и избыточному весу, однако благодаря настойчивости и правильному питанию ему удалось сбросить 20 килограммов.
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