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Дешам об Испании: «Это фаворит ЧМ – они действующие чемпионы Европы, отличная команда с сильными сторонами. Но нас ждет полуфинал, так что уровень очень высок»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о команде Испании. Французы завтра сыграют против испанцев в полуфинале ЧМ-2026 .

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