В Петербурге повысят надежность теплоснабжения жителей Красносельского района

Специалисты готовятся к замене более 19 тысяч метров труб АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» планирует масштабную реконструкцию тепловых сетей в Красносельском районе, направленную на повышение надежности теплоснабжения более 60 тысяч жителей.