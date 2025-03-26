В Петербурге повысят надежность теплоснабжения жителей Красносельского района

Специалисты готовятся к замене более 19 тысяч метров труб АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» планирует масштабную реконструкцию тепловых сетей в Красносельском районе, направленную на повышение надежности теплоснабжения более 60 тысяч жителей.
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