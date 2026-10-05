Подполковник Козлов возглавил ГИБДД Екатеринбурга

Подполковник полиции Сергей Козлов назначен начальником отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, его представил коллективу начальник городского УМВД Виктор Позняк.
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