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Царьград

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Подполковник Козлов возглавил ГИБДД Екатеринбурга

Подполковник Козлов возглавил ГИБДД Екатеринбурга

Подполковник полиции Сергей Козлов назначен начальником отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, его представил коллективу начальник городского УМВД Виктор Позняк.

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