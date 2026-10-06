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Царьград

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"Чума, возможно, вырвалась из лаборатории": The Economist разглядел заговор в Сибири

"Чума, возможно, вырвалась из лаборатории": The Economist разглядел заговор в Сибири

В России из лаборатории вырвалась чума, пишет The Economist. Британское издание видит в этом "заговор".

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