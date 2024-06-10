В Волгограде двухлетний ребенок выпал из окна 7-го этажа

В Волгограде 2-летний мальчик выпал из окна 7-го этажа своего дома. По предварительной версии, это произошло из-за того, что он забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии