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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин назвал Осипенко самым неудобным защитником в РПЛ: «С ним ничего не мог сделать — ни убежать, ни принять. Выиграл у меня все — и вверху, и внизу» 

— С каким защитником особенно намучались? — С Осипенко. Когда весной встречались с «Ростовом», Макс выиграл у меня все — и вверху, и внизу.

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