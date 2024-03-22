Минкульт объявил об отмене всех мероприятий в федеральных учреждениях культуры

Аналогичные решения после теракта в Crocus City Hall анонсировали власти Москвы и целого ряда других регионовМинкульт России отменил массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры «на ближайшие дни».
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