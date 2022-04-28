Политолог назвал уникальной позицию Сербии и ее народа по отношению к России

Политолог Денис Денисов назвал уникальной позицию властей и народа Сербии по отношению к России. По его словам, в сложившейся сегодня ситуации Сербия, как европейская страна, пытается балансировать, находясь в окружении стран блока НАТО и Европейского союза.
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