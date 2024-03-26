Контролируемые отжиги сухой травы начались в Иркутске

В городе Иркутске начали сжигать сухую траву. Эта работа идет под строгим контролем пожарных. В отжигах участвуют сотрудники первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Иркутской области, МКУ «Безопасный город» и добровольческого спасательного отряда «111.