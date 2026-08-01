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Генич выбрал ставку на матч «Ахмат» — «Спартак»: «Это не в стилистике Карседо, не в стилистике Черчесова»

Генич выбрал ставку на матч «Ахмат» — «Спартак»: «Это не в стилистике Карседо, не в стилистике Черчесова»

Известный комментатор и эксперт Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» из Москвы.

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