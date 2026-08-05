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FiNE NEWS

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Россиянам перечислили сферы с наибольшим ростом зарплат за последние пять лет

За последние пять лет наибольший рост средних зарплат в России наблюдался в нескольких отраслях. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что наиболее значительный рост произошёл в производстве термоуглей и в сегменте проката и аренды предметов личного пользования.

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