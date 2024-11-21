Песков: ВС РФ продвигаются по территории в ДНР

Он отметил, что спецоперация продолжается Подразделения российской армии продвигаются по территории Донецкой Народной Республики, которая была признана российской и включена в состав страны в границах 1991 года.
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