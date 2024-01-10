Начальника котельной в Подольске арестовали до 7 марта

Басманный суд Москвы арестовал начальника котельной в Климовске до 7 марта Басманный суд Москвы арестовал начальника котельной «Климовского специализированного патронного завода» в городском округе Климовск подмосковного Подольска.
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