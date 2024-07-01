Китайский аналог Falcon 9 улетел со стенда

Первая ступень ракеты «Тяньлун-3» упала на землю в 1,5 километра от стенда и взорвалась / © The Launch Pad Статические огневые испытания — неотъемлемая часть разработки ракеты, а проблемы, которые выявляют на этом этапе, нередки.
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