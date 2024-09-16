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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о Кузнецове: «Не сомневался, что старт будет тяжелым. Против СКА играют по-другому – вяжут по рукам и ногам, да еще с нашим судейством. Ближе к ноябрю он приспособится»

32-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в первых пяти матчах за СКА. – А что вы в реальности думаете по дебюту Кузнецова? – Не сомневался, что старт в КХЛ у Кузнецова будет тяжелым.

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