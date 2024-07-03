В Татарстане ожидается жара до +36

Завтра по прогнозам синоптиков будет побит температурный рекорд – воздух прогреется до +36 градусов. Всю неделю погода испытывает татарстанцев на прочность: утренние температуры не опускаются ниже 30 градусов.
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