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В аэропорту Кемерова рабочие завершают укладку части взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Кемерова рабочие завершают укладку части взлетно-посадочной полосы

В Минтрансе РФ сообщили о скором завершении одного из этапов реконструкции аэропорта имени Леонова.Взлетно-посадочная полоса аэропорта имени Леонова в скором времени станет действительно удобной и безопасной.

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