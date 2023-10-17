В аэропорту Кемерова рабочие завершают укладку части взлетно-посадочной полосы

В Минтрансе РФ сообщили о скором завершении одного из этапов реконструкции аэропорта имени Леонова.Взлетно-посадочная полоса аэропорта имени Леонова в скором времени станет действительно удобной и безопасной.
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