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Музыкант Владимир Киселев назвал маской патриотизм певца SHAMAN

Музыкант Владимир Киселев назвал маской патриотизм певца SHAMAN

Российский музыкант Владимир Киселев из коллектива «Земляне» стал гостем программы «Ч. Т. Д.» с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян.

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